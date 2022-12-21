Челябинка создает реалистичные елочные игрушки из ваты

Мастерица делает героев народных сказок и людей

Челябинка Татьяна Лазис шестой год создает новогодние игрушки из ваты, каркаса и клейстера. У женщины получаются герои сказок и мультфильмов, деды-морозы, русские женщины и дети в тулупах — все они похожи на настоящих. О своем хобби Татьяна рассказала ИА «Первое областное».

Взглянув на игрушки Татьяны, не скажешь, что они сделаны из ваты. Чебурашка и Гена, Щелкунчик, старик со старухой из сказки о золотой рыбке и снеговики выглядят очень реалистично. Сколько за эти годы мастерица сделала игрушек — не сосчитать.

«Игрушек сделано очень много. Уже не счесть. Есть игрушки, которые можно сделать за два дня, на некоторые уходит до двух недель. Больше всего люблю создавать животных или героев русских народных сказок, мультфильмов. Также делаю дедов-морозов, деток ватных», — поделилась рукодельница Татьяна Лазис.

Женщина рассказала, что игрушки из ваты сейчас стали очень популярными, спрос на них есть. Больше всего покупателей из Москвы и Санкт-Петербурга. Но в последнее время растет число любителей игрушки среди челябинцев. Каждый год Татьяна обязательно наряжает новогоднюю елку дома.

«У меня разные игрушки, есть советские стеклянные. Наряжаю я и своими ватными. Правда, последних у меня мало. Каждый год все пытаюсь откладывать себе немножко, и не всегда это получается», — рассказала Татьяна.

Все игрушки Татьяна создает сама. На ярмарках ей помогает дочь. Мастерица нашла свое увлечение, когда занялась поиском дополнительного заработка.

«Наткнулась на игрушки из ваты. Мне это безумно понравилось, потому что я с самого детства делала какие-то игрушки, куколки, очень много мастерила из чего угодно — из ниток, бумаги. Поэтому это мне пришлось по душе. Я втянулась и прекращать не собираюсь», — добавила собеседница сайта.

Игрушки женщина создает в течение года. Есть коллекционеры, которые делают заказы на год вперед.