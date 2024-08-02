Челябинка собрала коллекцию открыток с изображением почтового ящика

Сегодня их можно увидеть на выставке

Коллекционер из Челябинска Ирина Киприянова собрала более 130 открыток, на которых изображен почтовый ящик. Сегодня их можно увидеть на выставке в музее почтовой связи, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

Рассматривая открытки, можно узнать, как со временем менялась конструкция почтового ящика. И то, что ящики бывают красного цвета — такие используют для сбора писем, которые отправляют по городу.

Ирина Киприянова обменивается открытками с единомышленниками по всему миру.

«В месяц я отправляю и получаю около 30 открыток. Карточки с изображением почтовых ящиков — популярная тема у посткроссеров», — говорит коллекционер.

Выставка открыток будет работать до конца августа в Музее почтовой связи на проспекте Ленина, 64 в Челябинске. Посетить выставку можно бесплатно, но заранее следует записаться по телефону: 8 (351) 266-28-81.