Челябинка смотрит «сериал» про богомолов-каннибалов в своей квартире

Вместе с мимозой к 8 Марта Татьяна Важенина получила целый выводок хищников

Челябинка Татьяна Важенина последние пару месяцев наблюдает за «мыльной оперой» из жизни домашних богомолов. Целый выводок хищников она получила с веткой мимозы к 8 Марта, сообщает портал «Хорошие новости».

На одной из веток букета Татьяна заметила странную «шишку», которая оказалась кладкой яиц богомола. Через несколько дней из них вылупились несколько десятков маленьких насекомых. Челябинка поселила их в аквариуме.

«За ними очень интересно наблюдать: как передвигаются, поворачивают голову, пьют, умываются. Понаблюдаю полчаса — и потом уже за готовку, уборку, уроки с детьми», — рассказывает Татьяна.

Однако популяция в аквариуме стремительно сокращается: на ограниченной территории богомолы принялись поедать друг друга. И пока аквариум не опустел, челябинка снимает самые яркие моменты из жизни богомолов на камеру.

Богомолы — хищные насекомые. Их название происходит от характерной позы: в спокойном состоянии они держат передние ноги согнутыми и направленными вперед, что напоминает молитвенную позу человека. На территории России обитают шесть видов богомолов. Иногда их держат как домашних животных.