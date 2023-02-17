Челябинка сломала руку, упав из‑за гололеда на тротуаре

Женщина пожаловалась на нечищеные дороги в соцсети

55-летняя жительница Челябинска упала из-за гололеда на тротуаре и сломала руку. Теперь женщина требует найти ответственных за ее травму. Разбираемся, куда жаловаться на нечищеные дороги и обращаться за компенсацией вреда здоровью.

По словам автора поста в соцсети, инцидент произошел вечером 20 января между домами 12 и 14 на улице Гагарина.

«Выяснилось, что перелом неблагоприятный, оскольчатый, по-хорошему при первом обращении нужно было ставить пластину, но мне сказали об этом только на третьем приеме. Неизвестно, сколько времени я не смогу заниматься рукоделием, еще дольше не найду работу — возраст, кроме этого, еще и с рукой теперь очень ограничена в выборе вакансий», — написала челябинка Лариса Ярина в соцсети.

Как ранее объяснил ИА «Первое областное» юрист Николай Попов, любой челябинец может получить компенсацию за полученную на льду травму. Для этого необходимо найти ответчика.

Если несчастный случай произошел во дворе — это управляющая компания, на крыльце магазина — арендаторы здания, где-то на улице — мэрия. Подавать иск можно по месту жительства, по месту несчастного случая или по месту регистрации ответчика.

Подробная информация и контакты ответственных за содержание дорог, дворов и тротуаров, а также советы юриста — в нашем материале.