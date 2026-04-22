Челябинка родила прямо во дворе детской больницы

Муж не успел довести ее до роддома

Супруги торопились в перинатальный центр, но активная фаза родов началась прямо на улице — во дворе Челябинской областной детской больницы, которая находится в нескольких сотнях метров от роддома, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Процесс был очень стремительным, и ребенок появился на свет до того, как на помощь успели прибежать медики. Женщина сама родила малыша и завернула в свою одежду.

На крики будущего отца выбежали медработники детской больницы. Они вызвали скорую, чтобы маму и новорожденного отвезли в перинатальный центр. А пока машина ехала, женщине и ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас мама и ребенок чувствуют себя хорошо — их уже выписали домой.

Накануне в Челябинске женщина родила ребенка в машине скорой.