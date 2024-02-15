Челябинка родила «королевскую двойню»

Так среди медиков принято называть разнополых близнецов

В Челябинске, в роддоме областной больницы № 2, появилась на свет «королевская двойня». Так среди акушеров называют близнецов разного пола, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Малыши родились с одинаковым ростом — 50 сантиметров и весом — 2 килограмма 600 грамм. У их мамы Евгении это первые роды.

«Рождение разнополых близнецов — явление нечастое. Евгения прошла тернистый и долгий путь, поэтому ее деток можно назвать даже не королевской, а бриллиантовой двойней», — говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОКБ № 2 Екатерина Воропаева.

Первой на свет появилась Аня, а через минуту — Костя. Так у родителей в один день родились и сын, и дочка.

Между тем челябинская семья ищет 5,5 млн рублей на экзоскелет для маленькой дочки. Устройство позволит девочке вставать на ноги и ходить.

