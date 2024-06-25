Челябинка рассказала, как живет с витилиго

По статистике, витилиго развивается у двух человек из ста

Сегодня, 25 июня, отмечается Всемирный день витилиго — заболевания, при котором на коже остаются участки без пигментации, светлые пятна. Эта патология не ведет к каким-то серьезным осложнениям со здоровьем, однако люди с витилиго нередко страдают морально от косых взглядов окружающих. Журналист ИА «Первое областное» встретился с челябинкой Аленой, которая живет с витилиго. Девушка рассказала, как заболевание повлияло на ее жизнь.

Первое белое пятнышко появилось на ноге Алены, когда ей было 10 лет.

«У моей мамы тоже витилиго. Поэтому я сразу поняла, что у меня, похоже, то же самое. Сначала я подумала, что на этом пятне все и остановится, но появились новые пятна»,— вспоминает Алена.

Со временем белые участки кожи образовались на коленях, животе, на спине, на рука и кистях...

«Расстраивалась, но не сильно. Слез по этому поводу в подростковом возрасте я не помню. В школе меня никогда никто не дразнил, и вообще вопросов не задавали по этому поводу»,— рассказывает Алена.

Став немного старше, Алена начала комплексовать из-за пятен.

«Когда девчонки носили короткие юбки, платья, ходили на пляж летом, я всегда закрывалась. Надевала только слитный купальник, всегда какое-нибудь парео в пол, чтобы не привлекать внимание. Да и в целом чтобы не загорать, потому что от загара проблема только усиливается», — говорит Алена.

При витилиго пятна более заметны на загорелой коже. В холодное же время года их практически не видно и они не бросаются в глаза. Поэтому в обычной жизни Алена дискомфорта не испытывала.

«Самое главное ограничение — это солнце. Чем меньше солнца, тем мне лучше. Хотя моя мама, у которой витилиго, обожает солнце. Она никогда не переживала сильно по поводу своей особенности. Просто пользовалась солнцезащитным кремом. Она любит и полежать на солнышке, и позагорать»,— отмечает Алена.

Сейчас, рассказывает Алена, есть множество различных методик лечения витилиго: чтобы достичь нужного результата, необходимо обращаться к специалистам.

Человек может прожить всю жизнь с одним пятном витилиго. У кого-то пятна распространяются быстро на все тело, у некоторых остается 30—70% здоровой кожи. Причем в течение жизни это может меняться.

«У меня заболевание прогрессировало очень быстро, особенно после родов — начал затягиваться белым пятном живот, появилось много пятен на бедрах. Я поняла, что лечиться, наверное, уже нет смысла, потому что пятен слишком много», — рассказывает Алена.

В прошлом году, посоветовавшись с врачом, Алена решила попробовать специальную отбеливающую мазь. Стоимость маленького тюбика такой мази — в районе пяти тысяч рублей.

«Сначала эффекта не видишь, мазать надо здоровую кожу, чтобы сравнять с белой», — говорит Алена.

Но уже этой весной она поняла, что кожа постепенно сравнялась и пятна стали менее заметными. Иногда люди даже не замечают, что кожа у нашей героини проблемная.

Несмотря на заболевание Алена никогда не испытывала какого-то смущения. Она живет свою полноценную жизнь, вышла замуж, родила сына. Мужа особенность Алены никогда не смущала и не отталкивала. Так что, по словам нашей героини, все ограничения и проблемы — только в голове. Поэтому несмотря ни на что она счастлива.

Отметим, что в мире очень много известных людей с витилиго: этим заболеванием страдал Майкл Джексон, с ним живут модель Уинни Харлоу, телеведущий Ли Томас и многие другие.