Челябинка рассказала, как перевела мошенникам 570 тысяч рублей

Женщина была уверена, что общается со специалистами банка, которые хотят ей помочь.

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Сотни тысяч рублей буквально подарила мошенникам 33-летняя жительница Челябинска. Женщине позвонил человек и, представившись сотрудником банка, стал общаться с ней уже по знакомой многим схеме. Злоумышленник убедил ее, что необходимо обезопасить свои средства, на которые покушаются.

Для этого было необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Челябинке объяснили, что ее сбережения заблокировали и вложили свои, теперь она должна их вернуть. Сначала жертва перевела 20 тысяч рублей. Через час ей позвонили и рассказали, что от нее поступила заявка на кредит и теперь нужно сделать «зеркальную заявку».

«Назвали мне сумму, ее нужно также было забрать, с процентами вышло больше 240 тысяч. Мне нужно было оформить кредит, чтобы перебить, и они не успели получить сумму. Оформила и перечислила якобы на безопасную ячейку. Мне сказали, что, когда регламентные работы закончатся, мне все обнулят и вернут деньги обратно», — рассказала сайту «Первый областной» жительница Челябинска Алёна.

Женщина добавила, что ей звонили ещё на протяжении нескольких дней. Объясняли, что нужно делать, спрашивали, как дела. Уверяли, что необходимо «обнулить кредитный потенциал», чтобы ее данные не использовали в других банках.

«Сказали, что в полицию обращаться нельзя, были убедительны. Было слышно, что на заднем фоне очень много сотрудников, и они все звонят. На все вопросы отвечали сдержанно, грамотно, не похожи на мошенников совсем. Если были проблемы с операцией, говорили, что нужно сделать, в какое отделение подойти», — объяснила потерпевшая.

Общая сумма, которую Алёна перевела на счета мошенников, составила около 570 тысяч рублей. То, что деньги нужно было перечислять на разные номера, ее также не смутило. На том конце провода объясняли, что сотрудничают с оператором сотовой связи.

Поняла, что ее обманули, челябинка лишь тогда, когда ей сказали, что теперь ее карту закрыли, а в банке можно получить новую. Уже в банке ей сообщили, что никакой карты нет и с ней никто не связывался.

«Я перезваниваю, и трубку никто не берет, он отключен, я перезваниваю на второй сотовый номер, берет трубку другой человек и говорит, что того специалиста якобы уволили из-за того, что забыл оформить страховку. Необходимо перечислить 70 тысяч рублей, или срок закончится и деньги исчезнут», — добавила Алёна.

После этого она пошла писать заявление в полицию. Теперь женщине, которая одна воспитывает дочь, долгое время придется выплачивать кредит и надеяться, что мошенников найдут.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Напомним, это не первый случай за последнее время, когда мошенники действуют подобным образом и вынуждают людей перечислять им различные суммы. Будьте бдительны, не общайтесь с людьми, звонящими с подозрительных номеров. При возникновении сомнений прервите разговор, позвоните по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты. Или же обратитесь в отделение банка.