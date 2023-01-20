«Во время первых родов я хотела комфорта, чтобы не было страшно рожать потом. Атмосфера в мягком родзале очень спокойная, почти домашняя. К тому же здесь есть удобства, чтобы пережить схватки», — рассказывает Алина.
Мягкий родзал соответствует «правилу трех Т»: тихо, темно, тепло. Окна здесь занавешены плотными шторами теплого цвета, такой же позитивной расцветки мягкий диван. Есть ванна, фитбол и шведская стенка — они помогают расслабиться, снять нагрузку со спины. По телевизору можно посмотреть видео о том, как правильно дышать в родах.
«Я рожала 11,5 часов. Роды прошли хорошо: я чувствовала себя спокойно и в схватках, и в потугах. Дочка родилась здоровой», — говорит Алина.
Мягкий родзал работает на платной основе. На роды женщина может взять мужа.
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