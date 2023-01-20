Челябинка рассказала, как 11 часов рожала в мягком родзале

В клинике ЮУГМУ оборудовали палату «как дома»

Летом 2022 года в родзале клиники ЮУГМУ открыли мягкий родзал для комфортных родов. Челябинка Алина Лапина рассказала, как рожала на днях в необычной палате первую дочку. Рассказом женщины поделилась пресс-служба клиники ЮУГМУ.

«Во время первых родов я хотела комфорта, чтобы не было страшно рожать потом. Атмосфера в мягком родзале очень спокойная, почти домашняя. К тому же здесь есть удобства, чтобы пережить схватки»,

— рассказывает Алина.

Мягкий родзал соответствует «правилу трех Т»: тихо, темно, тепло. Окна здесь занавешены плотными шторами теплого цвета, такой же позитивной расцветки мягкий диван. Есть ванна, фитбол и шведская стенка — они помогают расслабиться, снять нагрузку со спины. По телевизору можно посмотреть видео о том, как правильно дышать в родах.

«Я рожала 11,5 часов. Роды прошли хорошо: я чувствовала себя спокойно и в схватках, и в потугах. Дочка родилась здоровой»,

— говорит Алина.