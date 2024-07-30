Челябинка расплатилась с долгом в 4 млн рублей после ареста автомобиля

Правда, до этого дама пыталась обвинить приставов в покушении на ее собственность

Бизнес-леди из Челябинска выплатила 4 миллиона рублей задолженности перед банком только после ареста ее кроссовера премиум-класса. При этом сначала женщина устроила скандал и обвинила судебных приставов в нарушении прав собственности.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, арест был начат в отсутствие хозяйки, которая подошла позже, пыталась сесть в салон, но была вежливо отстранена от автомобиля. А затем пожаловалась в СМИ, что в машине якобы были дорогие вещи и крупная сумма денег, за сохранность которых опасалась хозяйка.

Приставы пояснили, что должница смогла забрать оставленные в автомобиле вещи — с соблюдением всех необходимых формальностей. Кстати, в акте передачи значатся сумка с детской спортивной формой, бумаги из бардачка, образцы текстильных материалов и несколько очков.

«Упомянутых инструментов и денег в автомобиле не оказалось», — рассказали в ведомстве.

Таким образом, ситуация обернулась тихим погашением многомиллионной задолженности, включая исполнительский сбор. Тем не менее премиальный кроссовер пока остается под арестом — до момента поступления денежных средств на счета взыскателей.