Финалистка трека «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» Елена Бочкарева инициировала проведение научных девичников для молодых женщин-ученых. Присоединиться к проекту в 2022 году решили представительницы научных сообществ из десятка регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Научный девичник задуман как площадка для неформального общения и нетворкинга для молодых ученых. Роль женщин в науке действительно велика, но очень многим из нас необходимо еще раз услышать об этом, чтобы стать увереннее в себе и своих силах», — отметила Елена Бочкарева.
В пилотном режиме научный девичник состоялся в 2022 году в Челябинске. Организаторы опробовали очный и дистанционный формат, который позволил присоединиться к беседе молодым ученым из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Воронежа.
«После проведения научных девичников в Челябинске мы получили целый ряд запросов из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Ставрополя и Махачкалы с просьбой помочь в организации такого же события», — рассказала Елена Бочкарева.
Так, в 2022 году первые научные девичники пройдут в регионах центральной части России, а также в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Северном Кавказе. Участницами встреч станут женщины-ученые до 35 лет — аспирантки, соискательницы ученой степени, кандидаты наук, сотрудницы исследовательских организаций, представляющие самые разные области научных знаний.
«Ожидаем среди участниц научных девичников юристов, социологов, врачей, математиков, представительниц ИТ-сферы и других технических специальностей», — добавила челябинка.
Сезон научных девичников стартует в начале нового учебного года. Программа предусматривает проведение образовательных лекций о роли женщин в науке, развитии личностного потенциала, этикете, научном продюсировании, а также нетворкинг и совместный ужин.
По словам Елены Бочкаревой, задача проекта — не отделиться от мужчин, а создать комфортную среду для общения женщин. В планах — позволить принимать участие в девичниках девочкам из семей, находящихся в социально опасном положении, и сиротам.
«Планируем, что таких участниц у нас будет примерно 10—15% от общего количества. Мы уверены, что наш проект поможет подросткам познакомиться с активными и интересными людьми, добившимися определенных высот в профессии, и получить у них советы по профориентации, улучшит их эстетический вкус. А главное — даст девочкам такой необходимый пример успешных и счастливых женщин и осознание того, что жизнь богата возможностями и все они реальны и доступны», — отметила Елена Бочкарева.
Кроме научных девичников, челябинка проводит уроки сетевого этикета и правовой грамотности для школьников, научный забег и готовит к запуску новый проект «Арт-вижн-терапия» по организации выставок работ отечественных художников в медицинских учреждениях.
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