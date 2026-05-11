Челябинка получила почти полмиллиона рублей на несуществующего ребенка

Женщину будут судить за мошенничество

В Челябинске задержали 47-летнюю женщину, которая выдумала рождение третьего ребенка, чтобы получить деньги от государства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полицейские установили, что жительница Центрального района предоставила фиктивные документы якобы о рождении у нее третьего ребенка вне больницы для получения выплат. В результате на счет подозреваемой перечислили 450 тысяч рублей, которые она потратила на погашение долга по ипотеке.

В отношении челябинки возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Решается вопрос о наложении ареста на ее недвижимое имущество стоимостью 300 тысяч рублей для возмещения ущерба.