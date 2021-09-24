Челябинка покорила Кавказ на мотоцикле

Женщина преодолела 6,5 тысячи километров и потратила на это две недели

Челябинка Юлия Чернова автобусам, поездам и самолетам предпочитает двухколесный транспорт. Несколько лет она ездила на мотоцикле в качестве пассажира, но уже второй сезон сама им управляет. В сентябре женщина отправилась в мотопутешествие на Кавказ, о своей поездке она рассказала ИА «Первое областное».

Это не первое путешествие Юлии с тех пор, как она получила права и купила мотоцикл. В прошлом году она ездила в Астрахань самостоятельно. Этой осенью она решила отправиться покорять Кавказ вместе с друзьями. В дороге приходилось делать остановки, так как в сентябре уже не так тепло и солнечно, как летом.

«Останавливались у друзей, в гостиницах, на байк-постах. Были незначительные поломки в дороге, которые быстро устранялись и не мешали особо путешествию», — поделилась с корреспондентом ИА «Первое областное» челябинка Юлия Чернова.





Путешествие заняло около двух недель, всего на мотоцикле челябинка преодолела 6,5 тысячи километров.

«По маршруту заехали краем в Дагестан на Сулакский каньон, были в Ингушетии, любовались природой и башенными комплексами, по краю проехали Осетию, Кабардино-Балкарию, видели закатный Эльбрус и множество прекраснейших мест», — рассказала о поездке Юлия.





Зачастую мотоциклисты представляются нам брутальными мужчинами в кожаной одежде, которые организуют клубы, но девушек на мотоциклах, по словам собеседницы, гораздо больше, чем кажется.

«В клубе не состою, езжу самостоятельно. В Челябинске даже периодически проходят девчачьи мотовыходные, с выездом куда-нибудь на природу. А что касательно того, как воспринимают девушек на двух колесах, то мужчины на мото с большим уважением относятся к нам», — пояснила челябинка.

Помимо мотоциклов, Юлия создает букеты из фруктов, закусок и ягод, а также торты и другие кондитерские изделия. Говорит, что ее хобби ей в этом только помогает.

«Мотоцикл дарит массу позитивных эмоций и вдохновляет на новые творческие подвиги. Ведь в дороге и в природе всегда есть где черпать вдохновение», — считает женщина.

На будущий год Юлия рассматривает вариант еще раз вернуться на Кавказ, чтобы более детально изучить его ландшафт. Если откроют границы, челябинка хочет объехать на своем мотоцикле Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан.