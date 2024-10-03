Челябинка поделилась рецептом маринованных опят Собирать грибы в лесу можно вплоть до ноября



Супруги Артур и Дарья К. — заядлые грибники, ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как им удалось





Итак, грибы промываем и отвариваем 20 минут в подсоленной воде, добавив немного лимонной кислоты. Затем эту воду нужно слить и залить в кастрюлю литр свежей воды. Довести воду до кипения, добавить полторы чайные ложки соли, две чайные ложки сахара, гвоздику, черный перец горошком, вернуть в воду опята и еще немного проварить. В банки налить по чайной ложке 70% уксуса либо половину стакана 9% уксуса в кипящий маринад.





Грибы перекладываем шумовкой в банки, заливаем маринадом и закручиваем крышки.







Дарья отметила, что скоро в лесах должны появиться зимние опята. Эти грибы встречаются в лесах поздней осенью и в начале зимы. Растут на валежниках и пнях, чаще всего на лиственных деревьях. Могут плодоносить всю зиму. Вначале шляпка зимнего гриба имеет форму полушара, цвет «зреет» от желто-коричневого до медового. В центре поверхность шляпки более темного цвета. Взрослые грибы покрываются пятнами бурого цвета. Сегодня, 3 октября, отмечается Всемирный день грибника. Этот праздник объединяет любителей природы, лесных прогулок и поиска вкусной добычи. Сбор грибов в России стал символом дружбы и семейных ценностей, поводом объединиться с близкими.Супруги Артур и Дарья К. — заядлые грибники, ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как им удалось за два дня собрать 50 килограммов сморчков . А сегодня Дарья делится с читателями рецептом маринованных опят. Их еще можно найти в лесах, как и белые грибы, подосиновики, лисички, рыжики, грузди.Итак, грибы промываем и отвариваем 20 минут в подсоленной воде, добавив немного лимонной кислоты. Затем эту воду нужно слить и залить в кастрюлю литр свежей воды. Довести воду до кипения, добавить полторы чайные ложки соли, две чайные ложки сахара, гвоздику, черный перец горошком, вернуть в воду опята и еще немного проварить. В банки налить по чайной ложке 70% уксуса либо половину стакана 9% уксуса в кипящий маринад.Грибы перекладываем шумовкой в банки, заливаем маринадом и закручиваем крышки.Дарья отметила, что скоро в лесах должны появиться зимние опята. Эти грибы встречаются в лесах поздней осенью и в начале зимы. Растут на валежниках и пнях, чаще всего на лиственных деревьях. Могут плодоносить всю зиму. Вначале шляпка зимнего гриба имеет форму полушара, цвет «зреет» от желто-коричневого до медового. В центре поверхность шляпки более темного цвета. Взрослые грибы покрываются пятнами бурого цвета.

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