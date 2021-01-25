Студентка Челябинского государственного университета победила во Всероссийском конкурсе «Лидер ХХI века». Александра Симонова является специалистом Областного центра дополнительного образования детей, в связи с этим она боролась за победу в номинации «Лидер молодежного общественного объединения».
Вместе с Александрой в финал конкурса вышли 200 участников из восьми федеральных округов России.
«Конкурс проходил в несколько этапов. Подготовка к нему началась еще в августе. До самого финала меня поддерживали близкие люди, финалисты прошлых лет и, конечно же, коллеги с работы. Финал проходил в режиме онлайн, поэтому все испытания были неожиданными, но очень интересными», — делится впечатлениями Александра Симонова.
Помимо победы в «Лидере ХХI века» Александра уже получала гранты на конкурсах «Росмолодежи». Кроме того, девушка руководит образовательными проектами, участвует в программе «Наставничество» от площадок «Россия — страна возможностей» и мастерской управления «Сенеж».
Напомним, что 25 января празднуется День российского студенчества. В честь Татьяниного дня челябинская телебашня засияет праздничными огнями.