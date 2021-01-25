Студентка из Челябинска победила во Всероссийском конкурсе «Лидер ХХI века»

Александра Симонова уже получала награды федерального уровня

Студентка Челябинского государственного университета победила во Всероссийском конкурсе «Лидер ХХI века». Александра Симонова является специалистом Областного центра дополнительного образования детей, в связи с этим она боролась за победу в номинации «Лидер молодежного общественного объединения».

Вместе с Александрой в финал конкурса вышли 200 участников из восьми федеральных округов России.

«Конкурс проходил в несколько этапов. Подготовка к нему началась еще в августе. До самого финала меня поддерживали близкие люди, финалисты прошлых лет и, конечно же, коллеги с работы. Финал проходил в режиме онлайн, поэтому все испытания были неожиданными, но очень интересными», — делится впечатлениями Александра Симонова.

Помимо победы в «Лидере ХХI века» Александра уже получала гранты на конкурсах «Росмолодежи». Кроме того, девушка руководит образовательными проектами, участвует в программе «Наставничество» от площадок «Россия — страна возможностей» и мастерской управления «Сенеж».

Напомним, что 25 января празднуется День российского студенчества. В честь Татьяниного дня челябинская телебашня засияет праздничными огнями.