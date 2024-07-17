Челябинка победила в конкурсе работников почты Большого Урала

Алена Любушкина работает в отделении № 80 на проспекте Ленина

В Екатеринбурге подвели итоги профессионального конкурса среди работников почты Большого Урала. Оператор связи из Челябинска Алена Любушкина заняла первое место в номинации «Лучший оператор связи», сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

Алена Любушкина работает в челябинском почтовом отделении № 80. Ее почтовый стаж — 21 год.

«Я очень люблю свою работу и клиентов. Наше отделение расположено рядом с ЮУрГУ, и к нам часто приходят студенты. Я легко нахожу общий язык с молодежью, потому что у меня дети примерно такого же возраста», — рассказала Алена Любушкина.

Старший сын нашей землячки служит в Президентском полку, дочь — мастер спорта по спортивной акробатике, а младший сын — ученик восьмого класса, увлекается баскетболом.

Еще двое работников почты из Челябинской области завоевали призовые третьи места: Максим Кузнецов из Южноуральска — в номинации «Лучший сортировщик», а Алеся Нефедова из Сатки — в номинации «Лучший начальник почтового отделения».