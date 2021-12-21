Челябинская горбольница № 6 заплатит полмиллиона рублей пациентке, которая во время операции получила ожог третьей степени. Дело о компенсации морального вреда в апелляционном порядке рассмотрел облсуд, существенно увеличив сумму, взысканную судом первой инстанции, сообщает во вторник, 21 декабря, пресс-служба Челябинского областного суда.

Сама операция была выполнена качественно и без нарушений, но в результате ошибки врачей женщина получила ожог третьей степени.

«После этого челябинке пришлось долго лечиться. Ей дважы пересаживали кожу. Все это причиняло физические и нравственные страдания, для устранения последствий которых потребуется проведение пластической операции. Кроме того, длительное время пострадавшая не могла ухаживать за своми малолетними детьми», — рассказали в облсуде.

Металлургический районный суд пришел к выводу, что полученная электротравма является неблагоприятным результатом врачебного вмешательства, и взыскал с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. 

Суд апелляционной инстанции увеличил сумму компенсации до 500 тысяч рублей. 

Решение вступило в законную силу.