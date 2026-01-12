Челябинец отсудил у РЖД компенсацию за поездку в вагоне без кондиционера

Суд удовлетворил иск о невыносимых условиях в купе

Советский районный суд Челябинска взыскал с АО «Федеральная пассажирская компания» (дочерняя структура РЖД) компенсацию морального вреда в пользу пассажиров, столкнувшихся с некачественным обслуживанием в поезде. Иск был подан Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области, защищавшим интересы потребителя и его несовершеннолетнего ребенка, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как установил суд, семья приобрела билеты в вагон с заявленными условиями: кондиционер в купе, биотуалет и запрет на провоз животных. Однако в пути следования выяснилось, что ни кондиционер, ни туалет не работали. Пассажиры были вынуждены терпеть высокую температуру и отсутствие базовых удобств.

Представитель Роспотребнадзора в суде настаивал, что это привело к нравственным и физическим страданиям — бессоннице, стрессу и беспокойству за здоровье ребенка. Ответчик, «Федеральная пассажирская компания», пытался оспорить эти требования, но суд счел доводы надзорного ведомства убедительными.

В ходе разбирательства была подтверждена техническая неисправность вагона, которая повлияла на работу всего оборудования. Суд признал услугу оказанной ненадлежащим качеством.

По итогам заседания с перевозчика взыскана компенсация морального вреда, а также штраф в пользу государства.