Челябинка отсудила у энергетиков компенсацию за гибель своей собаки от удара током

Домашний питомец наступил на оголенный провод во время прогулки в промзоне ЧМК

Металлургический районный суд встал на сторону жительницы Челябинска, чья собака погибла от удара током, наступив на оголенный провод во время прогулки. Электросетевой компании предписано компенсировать женщине материальный и моральный ущерб в размере 33 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Как следует из материалов дела, несчастье случилось в августе 2020 года во время выгула собаки в промышленной зоне ЧМК. В ветеринарной клинике после осмотра трупа животного подтвердили, что смерть наступила от удара электрическим током. Ответчик с этим не согласился и заявил, что провода были обесточены, а собака погибла по вине хозяйки.

Однако возражения электросетевой компании не были приняты во внимание, поскольку представленные доказательства их опровергали.

Суд пришел к выводу, что гибель собаки причинила материальный ущерб, нравственные и душевные страдания хозяйке собаки и членам ее семьи. Требования истицы были частично удовлетворены. С электросетевой компании взыскано 33 тысячи рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.