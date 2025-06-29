Челябинка оценила «на троечку» мороженое из «ТикТока»

Девушка поделилась впечатлениями от нашумевшей новинки

Жительнице Челябинска удалось попробовать мороженое с шариками внутри, которое стало уж очень популярным среди россиян после его появления в «ТикТоке». Именно удалось — по словам девушки, раскупают мороженое моментально.

«Найти это мороженое — большая удача, потому что его раскупают в первые полчаса. Мне удалось его купить, потому что я оказалась в магазине как раз в тот момент, когда его завозили»,— рассказала Ксения.

Но ничего особенного наша читательница в мороженом не нашла и оценила его лишь «на тройку».

«На вкус как пломбир в белом шоколаде со вкусом манго. Внутри рисовые шарики разных цветов, но без выраженного вкуса. Мороженое не вау, но вкусно. Я бы оценила его на шесть баллов из 10»,— добавила Ксения.

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