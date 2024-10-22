Челябинка отправилась в Арктику спасать китов от пластика

Волонтерам удалось собрать около двухсот 200‑литровых мешков

Сотрудница Минэкологии отправилась в Арктику спасать китов от пластика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Главный специалист отдела развития экологического туризма ГБУ «ООПТ Челябинской области» Елизавета Маслий в числе волонтеров проекта «Чистый териберский берег» отправилась в Мурманскую область.

Цель поездки благородная — очищение пляжей от пластика, который может нанести вред китам. По статистике, ежегодно миллионы морских животных умирают из-за загрязнения воды. Пластиковые отходы могут запутывать животных, вызывать удушье или повреждения внутренних органов при проглатывании.

«Увидев ситуацию на берегу, я ощутила страх за нашу природу и морских обитателей, потому что количество пластика было огромным. В какой-то момент я подумала, что мои усилия будут просто каплей в море. Но потом успокоилась, ведь каждый кусочек пластика, который я отправляла в пакет с мусором, уже не окажется в желудке у морских животных. И возможно, именно благодаря этому хотя бы несколько китов, дельфинов или других морских обитателей будут жить столько, сколько им положено», — вспоминает Елизавета Маслий.

Волонтеры работали в течение всего светового дня — примерно с 11 до 17 часов. В итоге им удалось плотно набить пластиком около двух сотен 200-литровых мешков.