Челябинка отдала свои волосы на парики для онкобольных детей

Девушка не только срезала локоны, но и побрилась в знак солидарности с лысыми пациентами

Люди, которые борются с онкологией, тяжело переживают потерю волос во время химиотерапии. О таких пациентах заботится благотворительный фонд «Моя страна» из Санкт-Петербурга. Ребята запустили проект «Добрый парик» и собирают волосы доноров, делают парики и бесплатно отправляют их детям.

Челябинка Елена Жданова сама столкнулась с онкодиагнозом и потеряла природные кудри. Во время химиотерапии наша землячка побрилась налысо и устроила фотосессию, чтобы доказать близким, что жизнь не кончается с потерей волос.





Фотографии женщины вдохновили другую нашу землячку — Ригину, которая живет в рабочем поселке Красногорском под Еманжелинском, на отважный поступок. Девушка отрезала свои длинные локоны, отдала их проекту «Добрый парик» и побрилась налысо в знак солидарности с онкобольными. Для этого она сама полетела в Санкт-Петербург.

«Волосы я не стригла с 2019 года. В Питере парикмахер несколько раз спросила: точно ли я решила состригать все под ноль? А я подумала: если сейчас налысо не побреюсь, то потом уже не решусь. Надеюсь, что моих волос хватит не на одного ребенка», — рассказывает Ригина.





К удивлению девушки ее поступок одобрили далеко не все близкие и друзья. Многие замечали, что было бы проще помочь детям деньгами. Но Ригина хотела поддержать тех, кто, столкнувшись с болезнью, вынужден терпеть неприятие общества.





«Никто не хочет смотреть на лысого человека. Лысым, к примеру, нельзя прийти на работу, особенно в офис. А меня за внешний вид отчитала еще и детский психолог. По ее словам, я пугаю своего сына. А я считаю, что дети должны понимать, что во время болезни внешность может меняться», — говорит Елена Жданова.

Для участия в проекте «Добрый парик» сегодня необязательно ехать в Питер. Волосы можно отправить одной из транспортных компаний бесплатно.

«И другие челябинцы проявили интерес к проекту. Я стараюсь рассказывать людям о нем, так как питерцы делают большое доброе дело», — замечает Елена.

Носить парик из искусственных нитей согласится не каждый — слишком ненатурально выглядят такие локоны. А подросткам и детям парик по размеру вообще не найти, ведь их, как правило, шьют на взрослую голову. Каждой девочке или мальчику они стараются сделать такой парик, чтобы ребенок выглядел как до болезни.

На один парик обычно уходят волосы двух или даже трех доноров. Когда у маленького пациента отрастает собственная шевелюра, он возвращает парик в проект, и его могут передать новому пациенту.

Ригина в будущем собирается жертвовать волосы снова. Правда, уже не будет стричься под ноль.