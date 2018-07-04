/ Челябинка отбила птенца пустельги у агрессивных детей

Ребята пытались поймать малыша во дворе.

Жительница Челябинска остановила «несанкционированный отлов» птенца. Дети пытались поймать маленькую пустельгу в одном из дворов в Калининском районе. Спасенного от ребят малыша отнесли к зоозащитнику Карену Даллакяну, который вынес положительный вердикт: с птенцом все в порядке.

Однако у пернатого возникла другая проблема — он остался без родителей. После контакта с человеком птицы не примут «ребенка» обратно. В связи с этим специалисты просят челябинцев быть предусмотрительными.

Просим всех, кто обнаружил птенцов пустельги, не пытаться сразу же изловить беззащитную пташку, а сначала осмотреться и понаблюдать за пернатым. Возможно, вы просто не увидели его гнездо и родителей! Нельзя вмешиваться в природу до тех пор, пока не убедитесь, что это крайний случай и птице действительно требуется помощь. Чтобы не навредить и не обездолить птицу обратитесь за помощью к специалистам! — обращаются к горожанам представители Челябинского орнитологического общества.

Как отмечают специалисты, жители города не в первый раз находят птенцов пустельги. Этот случай стал третьим за неделю.