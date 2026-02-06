Челябинка оплатила долг по алиментам после ареста доли в наследстве

Для этого ей пришлось продать бабушкину квартиру

В Челябинске завершена сложная история взыскания алиментов, в которую оказалась вовлечена целая семья. Жительница Металлургического района, несколько лет назад ограниченная в родительских правах, полностью погасила крупный долг перед сестрой — опекуном своей дочери. Решающую роль в этом сыграло наследство от бабушки, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Женщина должна была перечислять дочери четверть всех доходов. Контроль за их уплатой был возложен на судебных приставов. Однако долг быстро вырос, так как у биологической матери не было официальной работы и алименты рассчитывали по среднероссийской зарплате.

Женщина устроилась на работу и начала платить текущие алименты, но справиться с накопившейся задолженностью самостоятельно не могла. Выход появился только после получения ею доли в квартире, оставшейся от бабушки. Когда наследники попытались продать недвижимость, оказалось, что доля новой собственницы арестована приставами.

Чтобы снять обременение и провести сделку, на погашение долга в 212 тысяч рублей пришлось собрать средства всем семейным кланом. Дополнительно женщина выплатила исполнительский сбор в размере 43 тысяч рублей. После поступления денег на счет опекуна-взыскателя все ограничительные меры были сняты.

Теперь судебный пристав будет контролировать только своевременность текущих платежей по алиментам.