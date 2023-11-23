Челябинка нашла живым пропавшего на СВО мужа

После долгой разлуки супруги встретились в московской больнице

Челябинский филиал фонда «Защитники Отечества» помог челябинке разыскать пропавшего в ходе СВО мужа. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

К социальному координатору фонда жительница Челябинска пришла за помощью с личной бедой. Женщина рассказала, что ушедший на фронт супруг уже несколько месяцев числится пропавшим без вести.

«Социальный координатор фонда предложила попробовать найти бойца через специальные сайты и группы в соцсетях. Через две недели поисков женщине позвонили из госпиталя ветеранов войн в Москве. У них находился похожий боец»,— рассказывают в пресс-службе.

Также медики выслали фотографию пациента, который подходил под описание пропавшего мужчины. Челябинка без труда узнала в нем мужа и сразу вылетела в Москву, где и встретилась с супругом в госпитале Бурденко.

Мужчина все еще находится в стационаре, зато теперь родные и близкие знают: он жив.