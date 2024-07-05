Челябинка нашла в купленной книге письма известного врача начала XX века

Они были спрятаны в руководстве по физиологии больного человека

Алиса (имя мы изменили) купила в одной из челябинских букинистических лавок антикварную книгу, датированную 1905 годом. «Основы общей и экспериментальной патологии», помимо необычных иллюстраций и дореволюционной орфографии, скрывали в себе настоящую краеведческую находку — несколько страниц из писем знаменитого челябинского врача Николая Неаполитанова. Свою историю она рассказала корреспонденту нашего информагентства.

Николай, сын челябинского протоиерея Дмитрия Неаполитанова, расстрелянного чекистами в 1921 году, работал в Челябинске в начале XX века и всю жизнь посвятил врачебной деятельности: окончил медицинский университет, был военврачом во время Первой мировой и Гражданской войн. В 20-е годы он принимал пациентов с любыми жалобами: венерическими, внутренними, детскими болезнями. Также состоял на службе в военном госпитале и тюремной больнице.

До конца своей жизни Николай Неаполитанов принимал челябинцев. Одновременно работал врачом на железнодорожной станции Челябинск.

В практически идеально сохранившихся страницах (они лишь пожелтели и приобрели пару заломов), датированных 6 марта 1911 года, Николай советует своему знакомому согласиться на должность ординатора акушерской клиники.

«От уменья и знаний акушера зависит многое, и всякая ошибка в диагнозе здесь бывает более опасна, чем в других областях медицины, так как опасности подвергаются сразу два человека...» — пишет врач.

Ровный почерк с завитками и твердым знаком на конце ломают стереотипы о неразборчивом письме всех медицинских работников. Все страницы можно легко прочитать и вникнуть в проблемы врачей начала XX века. Кажется, что они ничем не отличались от современных трудностей: «Одно только не совсем удобно — это жалованье мало (рублей 60, не более)».

Ранее воспоминания дочери Николая Неаполитанова, Анны, были презентованы Историческим музеем Южного Урала. Книга «Челябинск начала XX века» рассказывает о повседневной жизни города в первой трети прошлого столетия.

Исторический клад челябинка отдала в Музей Южного Урала на набережной реки Миасс. Возможно, письмо вскоре пополнит экспозицию, посвященную первой половине прошлого столетия.