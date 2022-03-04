Челябинка нашла у мусорных баков выводок желторотых цыплят

И теперь выхаживает птенцов в городской квартире

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Волонтер общественной организации «Другая медицина» нашла у мусорных баков два мешка с суточными цыплятами. Большая часть пичужек погибла, но два десятка птенцов все же выжили на морозе. Теперь Марина выхаживает их дома, в городской квартире. Видео пищащих комочков волонтеры выложили в социальные сети.

«Вчера Марина гуляла с собакой и обнаружила у мусорных баков два картофельных мешка с суточными цыплятами, которые люди выставили на мороз. Марина вскрыла находку, но было уже поздно, из двух мешков в живых остались только 20 цыплят», — рассказывают в «Другой медицине».

Волонтер отнесла их домой и отпоила чистой водичкой. Кормить малышей пришлось через шприц. А мамой крохам стала собака.

«Сегодня хороший день. Может быть, хоть одну животинку, но мы спасли. Бессовестные, выкинули на мороз замерзать беззащитных цыплят», — замечает сама Марина.

Птички уже оправились, но что делать с птенцами, никто не знает.

Между тем 2 марта челябинцы спасли провалившуюся под лед собаку на реке Миасс.