Челябинка нашла своего деда в «Реке Памяти» в парке «Патриот» в Москве

Всего в базу данных внесены имена более чем 36 миллионов участников Великой Отечественной

Журналист ИА «Первое областное» Ольга Бородёнок нашла имя своего деда в галерее памяти «1418 шагов к Победе» в подмосковном парке «Патриот».

«Это получилось совершенно неожиданно. Была в командировке, но оставалось время до самолета, и друзья предложили свозить меня в парк „Патриот“, где построен гигантский комплекс памяти, стоит Храм Вооруженных Сил — величественный, совершенно потрясающий как снаружи, так и внутри, где мозаикой выложены изображения бойцов, защищавших различные рубежи, и небесных покровителей различных родов войск. Также в парке работает уникальный музей „Дорога памяти. 1418 шагов к Победе“. Экспозиция буквально погружает зрителя в историю Победы», — рассказывает Ольга.

Большая часть залов — иммерсивные, с погружением в ключевые эпизоды Великой Отечественной: оборона Брестской крепости, оборона Москвы, оборона Сталинграда, Дорога жизни, другие переломные сражения и этапы войны с фашистской Германией. Двигаясь по хронологии, узнаешь много подробностей: как был устроен фронтовой быт, как эвакуировали людей и промышленность, как медики спасали жизни, какие награды учреждались во время войны, как работали фронтовые журналисты, можно полистать и почитать дневник блокадника — вернее, его электронную версию, послушать радиосводку, «попасть» под бомбежку, ужаснуться руинам Сталинграда, увидеть — в 3D — задержание диверсанта... Восхититься подвигом.

«А по правой стороне сквозь все павильоны течет река из фотографий фронтовиков. Подруга предложила попробовать найти своих, а я в ответ — мол, никуда не загружала данные деда, откуда бы тут взяться. Но пробую. Вбиваю: „Бородёнок Виктор Николаевич“, отец моего отца, умер, когда мне было всего около шести, я помню его, а брат — уже нет. Система думает две секунды — и перед нами на стене Вечный огонь и — информация: сержант, красноармеец, призван Лепельским РВК Витебской области Белорусской ССР в 1944 году (а до этого, я знаю, партизанил), награжден Орденом Красной Звезды, медалями „За боевые заслуги“ и „За победу над Германией в Великой Отечественной войне“», — говорит Ольга.

Уже потом, дома, она выяснила, что стена так и называется — «Река Памяти», и что в базе данных — более 36 миллионов имен участников войны и что данные можно дополнить (или внести, если их нет) — на сайте музейного комплекса «Дорога Памяти» есть специальная форма. И обязательно загрузить фотографию деда.

«И тогда в следующий раз — а теперь я точно знаю, что он будет, за одно посещение можно только бегло познакомиться с экспозицией, этого крайне мало, — дед встретит меня на выходе из галереи: потому что на стенах самого последнего павильона — только снимки. Сотни фотографий тех, о ком спрашивали в этот день посетители».