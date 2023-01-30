Челябинка набрала вес, чтобы стать донором крови

Теперь она работает врачом и сдает кровь регулярно

Челябинка Елена Новицкая со студенческой скамьи мечтала стать донором крови. Однако девушке мешал низкий вес. Чтобы исполнить эту мечту, будущий медик позволила себе поправиться, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Челябинской областной станции переливания крови.

Когда Елена Новицкая была студенткой медакадемии, она весила меньше 50 килограммов. Таких людей в доноры не берут, потому что считается, что у них потеря 450 мл крови (это стандартная доза донорской крови) может привести к головокружениям, обморокам и анемии.

«В первый раз, когда пришла на станцию переливания крови, оказалось, что не хватает веса. Очень расстроилась, но поставила перед собой задачу решить этот вопрос. И вот, когда рубеж в 50 килограммов был преодолен, мечта сбылась: я стала донором!»

— рассказала Елена.

Сегодня девушка уже работает врачом в Челябинской областной больнице. Она регулярно сдает кровь и пропагандирует донорство среди друзей. В минувшие выходные Елена сдала кровь во время донорской акции на Белом рынке. Всего в этот день к донорству приобщились 70 человек.

Зачем, где и как сдавать кровь: пошаговое руководство для будущих доноров. Ответы на все волнующие вопросы о донорстве в Челябинской области читайте в материале «Первого областного».



Кстати, летом 2022 года в Челябинске открыли сквер доноров. Аллею заложили у Челябинской областной клинической больницы.

