Когда Елена Новицкая была студенткой медакадемии, она весила меньше 50 килограммов. Таких людей в доноры не берут, потому что считается, что у них потеря 450 мл крови (это стандартная доза донорской крови) может привести к головокружениям, обморокам и анемии.
«В первый раз, когда пришла на станцию переливания крови, оказалось, что не хватает веса. Очень расстроилась, но поставила перед собой задачу решить этот вопрос. И вот, когда рубеж в 50 килограммов был преодолен, мечта сбылась: я стала донором!» — рассказала Елена.
Сегодня девушка уже работает врачом в Челябинской областной больнице. Она регулярно сдает кровь и пропагандирует донорство среди друзей. В минувшие выходные Елена сдала кровь во время донорской акции на Белом рынке. Всего в этот день к донорству приобщились 70 человек.
Зачем, где и как сдавать кровь: пошаговое руководство для будущих доноров. Ответы на все волнующие вопросы о донорстве в Челябинской области читайте в материале «Первого областного».
Кстати, летом 2022 года в Челябинске открыли сквер доноров. Аллею заложили у Челябинской областной клинической больницы.