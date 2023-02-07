Челябинка и ее 110‑килограммовый сын-школьник стали героями ТВ‑шоу

Женщина рассказала о проблемах своего ребенка

11-летний Гриша из Челябинска страдает ожирением. Вес мальчика перевалил за отметку в 100 кг. Об этом рассказала его мама в студии программы «За гранью!» на телеканале НТВ.

Мальчик — четвертый ребенок в многодетной семье. Остальные ребята в семье не имеют лишнего веса. По словам мамы мальчика, она кормила его грудью несколько месяцев, после перевела на коровье молоко. Уже к 1-му классу ребенок отличался от сверстников.

У Григория ожирение третьей степени, повышенное давление, проблемы с сахаром, а также апноэ — из-за него он не может спать на спине, только сидя.

«Эндокринолог сказал, что в один день он может просто не проснуться», — рассказала мама мальчика.

Посадить школьника на диету у матери не получается, мальчик требует еще еды. Сейчас он питается 8 раз в день маленькими порциями.

Около 40% школьников в Челябинске имеют избыточный вес, а кто-то еще и хронические болезни. Все это результат неправильного питания в школе и дома, считают эксперты регионального Роспотребнадзора.

