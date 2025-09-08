Челябинец заснял все фазы затмения «кровавой» луны 7 сентября

Фотограф выбрал местом для съемки пригород и использовал профессиональное оборудование



Житель Челябинска Георгий Соловьев в ночь с 7 на 8 сентября снял лунное затмение. В это время сфотографировать луну пытались многие — слишком уж заметное и редкое было событие. У Георгия получились удачные кадры, где можно рассмотреть кратеры и хорошо видно, как наползает тень Земли на спутник. С разрешения автора публикуем фотографии.

Георгию Соловьеву 35 лет, он со школы увлекается астрономией. Активно фотографировать небо начал с 2022 года. С тех пор он усовершенствовал арсенал техники и свои навыки.

«Для фото использовал зеркальный фотоаппарат Canon. Вместо объектива был телескоп-рефлектор системы Ньютона с фокусным расстоянием 750 мм + моторизованая монтировка с компьютерным управлением, чтобы она следила за ходом движения Луны», — рассказал Георгий.

Снимал он из садов в районе Кременкуля. Сложности были в основном в том, что в процессе затмения яркость луны была разной. Нужно было правильно подобрать выдержку для каждого момента, чтобы и луна была не слишком яркой и был виден красный цвет затмения.





Кстати, в Башкирии Уфимский планетарий перед лунным затмением организовал площадку для наблюдения. Рассмотреть явление в подробностях можно было в телескоп, рассказал Башинформ.ру.