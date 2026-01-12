Исследователь из Южно-Уральского государственного университета Демид Куплевацкий занял второе место во всероссийском конкурсе «Изобретатель года», сообщает пресс-служба вуза.
На конкурсе он представил модель двигательной установки, которая позволяет испытывать двигатели для ракет и приближает ученых к созданию жидкостных ракетных двигателей нового поколения.
«Наша цель — заложить основу для двигателей, которые полетят завтра. Этот демонстратор — ключ к более эффективным, управляемым и мощным ракетным системам», — говорит Демид Куплевацкий.
Победа челябинца подтверждает высокий уровень подготовки специалистов в ЮУрГУ и укрепляет научный авторитет университета.