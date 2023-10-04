Челябинец за три дня выплатил миллион рублей алиментов

Такой долг накопился за несколько лет

Судебные приставы взыскали с челябинца более одного миллиона рублей алиментов. Вспомнить о детях мужчину заставил страх потери квартиры, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Житель Советского района города не платил деньги на содержание двоих детей несколько лет. Когда долг стал миллионным, к мужчине начали применять жесткие меры. Сначала приставы подали на отца в суд — суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. Но это не помогло. Тогда у челябинца арестовали квартиру.

«Квартиру уже собирались продать, а деньги — отправить детям. Но должник начал демонстрировать деятельное раскаяние. Он попросил судебных приставов уточнить объем алиментной задолженности и в течение последующих трех дней двумя платежами перевел на депозит службы судебных приставов почти 1,1 млн рублей», — рассказывают в пресс-службе.

Задолженность погашена полностью. Ограничения в отношении должника и его имущества сняты.

Между тем челябинский омбудсмен помогла вернуть с фронта многодетного отца.