Челябинец взыскал 3,5 млн с застройщика за срыв сроков по сдаче дома

Сумму помог рассчитать Роспотребнадзор

В Челябинске суд взыскал со строительной компании более трех с половиной миллионов рублей за срыв сроков по сдаче дома. Защитить права потребителя помог Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

В основе иска потребителя указано, что после заключения договора ООО «ИН-СТРОЙ» неоднократно нарушило установленный и продленный сроки выполнения работ по строительству дома. Претензия о выплате неустойки и убытков в связи с нарушением срока выполнения строительных работ осталась без удовлетворения.

«При рассмотрении дела управлением было отмечено, что согласно закону „О защите прав потребителей“ в случае нарушения установленных сроков или назначенных потребителем новых сроков выполнения работ он вправе требовать от исполнителя выплатить за каждый день просрочки неустойку в размере 3% цены выполненной работы, с учетом того, что сумма взысканной потребителем неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работы или общую цену заказа», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Со стороны ответчика суду не было представлено доказательств наличия обстоятельств, освобождающих исполнителя от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства.

Суд, рассмотрев дело, принял решение о частичном удовлетворении иска и расторг договор строительного подряда, обязав ответчика выплатить потребителям неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, частично расходы на оказание юридических услуг. Общая сумма к взысканию составила более 3,5 миллиона рублей.

Судебный акт вступил в законную силу.