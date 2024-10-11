Челябинец всю ночь провел в очереди у шиномонтажки

Его удивление и впечатления — в материале

Челябинец Павел сегодняшнюю ночь провел в очереди у шиномонтажки. Казалось, сюда съехался весь Северо-Запад. После восьмичасового ожидания колеса его авто поменяли, а парень поехал на работу. Нам он рассказал, какие лайфхаки использовали другие автомобилисты.

«Вчера решил переобуть авто. Прозвонил все шиномонтажки, везде записи, в одной сказали: „Живая очередь, приезжай“. Время было 9 вечера, я думаю: ну постою пару часов, может, кто-то не дождется и я проскочу быстрее.

Приехал, смотрю — стоят все. Время 10, 11, 12 — стоят. Никто уезжать не собирается. Все стойкие и ждут. Были и такие, кто с детьми приехал. И те остались. Подходит наконец и моя очередь. Подъезжает вообще откуда ни возьмись мужик и говорит: „Я по записи на пять утра“. В это время освободились оба места, и мы одновременно заехали. Сидим ждем свои машины. Сосед мой рассказывает: звонить на шиномонтажки для записи — бесполезно, он еще в прошлом году опробовал лайфхак — записываться через сайт. Такую запись не аннулировать.

Так я простоял всю ночь в очереди, попал на долгожданную „процедуру“ только в 5:20 утра. В 6 утра выехал с шиномонтажа, заехал домой за обедом и отправился на работу. Коллеги говорят, что еще в понедельник записи на замену резины были только на конец месяца — начало октября».

Наши журналисты выяснили, что, действительно, горожане по семь часов ждут смены резины в очереди. Прошлые записи по телефону аннулируются. Действует только живая очередь. Между тем, если кто-то надеялся, что к обеду снег растает и дорога высохнет, спешим разочаровать: в эти выходные на Южный Урал опустится аномальный холод.