Челябинец вернул миллион и воссоединился с семьей перед отправкой на СВО

До этого судебные приставы годами искали подход к злостному неплательщику

Житель Металлургического района Челябинска совершил радикальный жизненный разворот, чтобы исполнить отцовский долг. Несколько лет он уклонялся от алиментов, но после жесткой работы судебных приставов и реальной угрозы уголовного дела нашел решение — заключил контракт с Минобороны. С первой же выплаты мужчина полностью погасил задолженность перед семьей, превышающую 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Челябинец несколько лет нигде не работал и передавал ребенку лишь мелкие суммы при редких встречах. Судебные приставы Металлургического РОСП объявили его в розыск, привлекли к административной ответственности и добились через суд назначения 60 часов обязательных работ.

Следующей ступенью взыскания было бы уголовное дело. Но должник решил пойти служить по контракту в Вооруженные силы России.

Этот поступок не только разрешил финансовый тупик, но и помог восстановить семью. Мать ребенка, увидев кардинальную перемену, простила бывшего супруга. Пара официально восстановила брак, после чего новобрачный отправился выполнять служебные обязанности.

Исполнительное производство по алиментам было окончено.