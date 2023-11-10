Челябинец, устроивший резню в магазине, арестован

Расследуется дело о покушении на убийство

В Челябинске арестован местный житель, обвиняемый в покушении на убийство сожительницы; инцидент произошел в четверг, 9 ноября, в ТК «Башня» в Тракторозаводском районе, сообщили Первому областному информагентству в пресс-центре прокуратуры.

Напомним, предварительно установлено, что трагедии предшествовал конфликт. Пьяный 46-летний мужчина ворвался в магазин, где работала его подруга, и накинулся на нее с ножом.

Сорокалетнюю пострадавшую увезли в больницу, а мужчину арестовали на два месяца. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. Расследование продолжается.