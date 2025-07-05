Челябинец ушел с завода, чтобы стать мастером маникюра

В «женской» профессии Александр Пашин более пяти лет

Профессия мастера ногтевого сервиса традиционно ассоциируется с женщинами. Это один из ярких примеров гендерного стереотипа в профессиональной сфере, который постепенно начинает трансформироваться. Александр Пашин — специалист ногтевого сервиса. Журналисту Первого областного информагентства он рассказал, как пришел в эту профессию и почему остался в ней на годы.

— Александр, как вы пришли в индустрию ногтевого сервиса?

— Моя жена занималась ногтями, а я работал на заводе кладовщиком. Как-то супруга попросила меня помочь, и я сел делать ей ногти. Вот так и затянуло. Потом уже прошел обучающие курсы и стал работать в салоне.

На старте карьеры я сталкивался с непониманием, но не обращал внимания на мнение чужих людей. Я хотел развиваться в направлении маникюра, поэтому меня ничего не останавливало. Сегодня я занимаюсь наращиванием ногтей и выкладным маникюром, сам веду обучение начинающих мастеров.

— Почему вы выбрали такое направление?

— Я люблю делать то, что мало кто делает. Люблю выполнять сложные задачи: длинные, красивые, необычные ногти. У меня невероятное желание создавать что-то интересное, новое. Чтобы делать наращивание, нужно учитывать многие факторы, например, структуру ногтей и форму, какие материалы будут хорошо держаться.

— Какую тенденцию в маникюре вы считаете наиболее универсальной?

— Самым популярным сейчас является нюдовое покрытие, потому что его почти не видно и ногти выглядят естественно и ухоженно.

— Откуда черпаете вдохновение?

— К сожалению, я не творческий человек и не умею придумывать новый дизайн. Могу только скопировать или повторить что-то подобное.

— Как вы относитесь к растущему тренду на ухоженные руки и маникюр у мужчин?

— Отношусь нейтрально. Каждый решает это вопрос для себя сам. Мои руки выглядят как руки у мужчины с завода, потому что я не только пилю ногти. Сам себе маникюр я не делаю и другим мужчинам — тоже.

— Ваши руки, вероятно, больше и сильнее, чем у коллег-женщин. Это влияет на технику работы?

— Это заблуждение о слабых женских руках. Если найти опытного мастера-девушку, специализирующуюся на моделировании, особенно которые еще пилили акрил, вы поймете, что такое хват. Девушки тоже сильные. Я обязательно контролирую нажим, чтобы не навредить клиенту.

— Есть ли у вас постоянные клиенты, которые пришли к мастеру-мужчине из любопытства и остались, оценив качество вашей работы?

— Есть девушки, которые со мной больше пяти лет. Они делали у меня маникюр за 500 рублей, а сейчас отдают по 5—10 тысяч. Есть те, кто искал именно мастера-мужчину. Но по большому счету нет разницы, кто пилит вам ногти — мужчина или женщина. Главное, что и как ты делаешь.

— Чем ваш подход к работе с клиентами отличается от подхода коллег-женщин?

— Когда мужчина держит руки девушки — вот и отличие. Я не сплетничаю при работе. И самое главное — у мужчин больше развит глазомер. Но многие мои коллеги-девушки тоже профессионалы в своем деле. Подход к клиенту зависит не от пола, а от качества и накопленного годами опыта.

— Чем вы увлекаетесь в жизни?

— Пару лет назад увлекался страйкболом. На данный момент мое хобби — автозвук. Я езжу на соревнования, строю машину. Всегда делаю что-то своими руками: пилю, точу. Мне важно постоянно что-нибудь делать.

Автор: Амалия Камалетдинова