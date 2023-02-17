Челябинец украл с парковки гидроцикл и спрятал его в своем дворе

За это преступление может грозить до 6 лет тюрьмы

43-летний житель Челябинска украл с неохраняемой стоянки гидроцикл и автомобильный прицеп, а затем спрятал все это во дворе частного дома. Дело раскрыли оперативники уголовного розыска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением о пропаже в полицию обратился владелец техники. Ущерб от преступления оценили в 400 тысяч рублей. К работе подключились сотрудники управления уголовного розыска областного Главка. Так удалось найти подозреваемого, который, как оказалось, был ранее судим. При обыске у него изъяли водительские права «с признаками подделки».

Возбуждено уголовное дело о краже (пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ). Мерой пресечения подозреваемому выбрали обязательство о явке. За кражу в крупном размере максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, ранее обманутый чебаркулец помог вычислить интернет-афериста. Подозреваемый брал деньги за товары, но не отправлял посылки.