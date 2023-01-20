Челябинец столкнулся с отсутствием ветеринарных лекарств

А лечить животных препаратами для людей в России запрещено

Житель Челябинска несколько дней искал в аптеках лекарство для своего пса, у которого развился острый панкреатит. С рецептом от ветеринара мужчина обошел разные аптеки города, но нужного препарата не оказалось. Что происходит на рынке лекарств для животных и как в условиях санкций лечить питомцев, читайте в материале ИА «Первое областное».

Собаке нашего читателя поставили серьезный диагноз — острый панкреатит. Заболевание довольно тяжелое: появляется сильная боль в животе, рвота, общая вялость и потеря аппетита. Врачи частной ветклиники не нашли нужных препаратов в зооаптеках и выписали собаке «человеческие» лекарства — нолодатак и амантадин.

«Я обошел несколько аптек города, но прописанных препаратов нигде не нашел. Их нет ни в частных аптеках, ни в государственных. И как лечить пса, не представляю», — поделился наш читатель.

То, что оба лекарства больше не поставляются в наши аптеки, ИА «Первое областное» подтвердили и специалисты Областного аптечного склада.

В региональном отделении Россельхознадзора — именно это ведомство занимается вопросами препаратов для лечения животных — нам прояснили ситуацию.

«У нас пока препараты, предназначенные для людей, не применяются для животных. Это запрещено», — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

При этом перечень ветеринарных препаратов не такой большой и подходит по большей части для лечения сельскохозяйственных животных, а для кошек, собак и тем более экзотических питомцев лекарств мало.

Предложение разрешить в такой ситуации использовать для лечения животных «человеческие» лекарства неоднократно поднимали депутаты Госдумы.

«Была информация о том, что разрешат применять препараты для людей, которые не зарегистрированы в ветеринарии», — добавили в Россельхознадзоре.

Но пока закон не приняли, ветврачи вынуждены идти на крайние меры ради спасения жизни питомцев и прописывать лекарства из обычной аптеки.

Собаку нашего читателя также сейчас лечат коктейлем из 13 препаратов, предназначенных людям. Ветеринары подобрали псу другие лекарства, и тот пошел на поправку.

Если вы оказались в такой же непростой ситуации, когда нужных лекарств не найти, стоит вернуться к доктору и найти аналоги препаратов или же подобрать другую схему лечения.

