Челябинец стал призером всероссийского хакатона по искусственному интеллекту

Конкурс является социальным лифтом в ИТ‑сфере

В Нижнем Новгороде наградили победителей Всероссийского хакатона «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». 30 команд-победителей разделили призовой фонд в 10 млн рублей. Участник команды network Дмитрий Блинов из Челябинской области занял третье место в кейсе от национального видеохостинга RUTUBE. Его команда получила 200 тысяч рублей призовых, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Дмитрий вместе с командой создал рекомендательную систему для видеохостинга, которая сама собирает топ из актуальных видео и популярных категорий. Для пользователей, у которых есть история, рекомендации рассчитываются ансамблем моделей, с учетом их прошлых просмотров и выставленных эмоций.

«Хакатон президентской платформы „Россия — страна возможностей“ прошел интересно, активно. Собралась дружная команда из разных регионов страны, мы научились работать друг с другом», — говорит Дмитрий Блинов.

Участники хакатона получили возможность карьерного роста в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

Проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».