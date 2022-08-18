Челябинец стал призером чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Дмитрий Блинов занял четвертое место

В Волгограде подвели итоги седьмого регионального чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Среди призеров — житель Челябинской области Дмитрий Блинов, сообщают организаторы.

514 участников разрабатывали алгоритм, который позволяет прогнозировать новые ЧС на основе анализа взаимосвязей между социально-экономическими факторами и ранее произошедшими чрезвычайными ситуациями.

«Несмотря на то что это было онлайн-мероприятие, мы смогли поставить рекорд — более 500 специалистов из 65 регионов», — прокомментировал заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Призом для 15 сильнейших участников стала туристическая поездка в один из регионов России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Оренбургской области подвели итоги шестого регионального чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». В топ-15 участников вошли Дмитрий Блинов и Дмитрий Куценко из Челябинской области.