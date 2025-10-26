Челябинец стал победителем Всероссийского конкурса социальных архитекторов

Результаты подвели в «Сенеже»

Председатель Молодежной палаты Челябинска Виктор Фройденбергер стал одним из 74 победителей Всероссийского конкурса социальных архитекторов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он успешно выполнил все задания конкурса и продемонстрировал компетенции в своей профессии, сообщили в пресс-службе конкурса.

Социальные архитекторы занимаются проектированием и реализацией социальных практик и инициатив. Они организовывают общественные слушания, развивают территориальное общественное местное самоуправление, работают с участниками СВО и молодежью, а также продвигают традиционные ценности и здоровый образ жизни.

Всего на конкурс подали заявки 7,5 тысячи профессионалов со всей страны. Все они заполнили анкеты и выполнили задания. Тех, кто успешно прошел все уровни отбора, пригласили на очный этап конкурса, который проходил в Подмосковье в Мастерской социальных архитекторов «Сенеж».

На протяжении трех дней финалисты решали кейсы, принимали участие в дискуссиях, слушали лекции и демонстрировали свои профессиональные компетенции. В финальный день эксперты выбрали лучших социальных архитекторов страны. В их число вошел и Виктор Фройденбергер.

Победителей конкурса поздравил руководитель администрации президента России Сергей Кириенко:

«Вы стали лучшими из 7,5 тысячи профессионалов, пришедших на конкурс. И в целом у вас уникальная ситуация — вы создаете профессию, выступая ее соавторами. Своими мыслями, энергией, талантом, активностью вы воплощаете ее в реальность. И процесс создания разворачивается широко: уже идут конференции и на региональном, и на всероссийском уровне»,— отметил он.

Победители конкурса получат грант на обучение по программе развития, которую реализует институт «Высшая школа государственного управления».