Челябинец стал победителем Всероссийского конкурса «Отец года»

У Максима Костандова большая и любящая семья

Сегодня, в День отца, стали известны результаты Всероссийского конкурса «Отец года». Победителем стал челябинец Максим Костандов — именно его видео по достоинству оценили юные члены жюри, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

«В соревнованиях участвовали 974 видеоработы от семейных команд со всей страны. Победителем конкурса по результатам народного голосования и выбора детского жюри стал Максим Костандов из Челябинска»,— рассказали в АНО.

У Максима Костандова — большая семья, где все друг друга любят и все делают вместе: катаются на роликах, плавают и даже прыгают через скакалку.

«Мы проводим этот конкурс впервые, и рады, что он сразу получил такой большой отклик в сердцах людей. Его идея была в том, чтобы отметить особую роль отца в семье, показать, насколько насыщенными, разнообразными и увлекательными могут быть для детей эти ценные минуты счастья, проведенные рядом с папой»,— поделилась генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Победитель получит в качестве приза отдых в отеле сети Cosmos Hotel Group. Победители в специальных номинациях — подарки от партнеров.

