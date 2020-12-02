Челябинец стал победителем конкурса «Моя страна — моя Россия»

Артём Немчинов представил проект парковой зоны из светопроводящего бетона.

Южноуралец Артём Немчинов стал победителем конкурса «Моя страна — моя Россия». Директор ООО «Интерактивная Архитектура» из Сатки занял первое место в номинации «Мой город». Он представил проект архитектурного комплекса с использованием светопроводящего бетона — редкого строительного материала.



Сам комплекс представляет собой несколько объектов парковой зоны, выполненных из светопроводящего бетона и совмещающих в себе составляющие городской среды. При этом подсветкой сможет управлять любой желающий со своего смартфона, который можно зарядить на специальной точке. Сам предприниматель отметил, что получил на конкурсе не только призы от партнёров, но и ценный опыт.

«Помимо возможности представить свой проект на федеральном уровне, участие в конкурсе платформы „Россия — страна возможностей“ позволяет обмениваться опытом с другими участниками, находить единомышленников, и, самое главное, получать обратную связь от экспертов области, которая сможет помочь при дальнейшей реализации проекта. Я рад, что моя работа нашла отклик у коллег в сфере градостроения»,— рассказал Артём Немчинов.

В качестве награды Артём Немчинов получил сертификат на прохождение программы «Звездный путь» от мастерской управления «Сенеж». Отметим, конкурс «Моя страна — моя Россия» нацелен на привлечение молодежи к участию в реализации приоритетных нацпроектов и решению вопросов развития регионов России. В этому году он проводился в 20 тематических номинациях. Добавим, конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».