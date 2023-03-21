Челябинец стал миллионером через несколько минут после покупки лотерейного билета

Имя счастливчика пока неизвестно

Житель Челябинской области стал обладателем суперприза государственной лотереи «Рапидо». Суммарный выигрыш счастливчика составил почти 6 млн рублей, сообщили сегодня, 21 марта, в пресс-службе компании-оператора гослотерей «Столото».

Размер суперприза, доставшегося южноуральцу, составил 5 614 980 рублей. Благодаря дополнительно отмеченным числам в игровом поле билета выигрыш увеличился до 5 914 980 рублей.

О победителе известно только то, что он из Челябинской области и купил билет за 600 рублей на сайте «Столото».

Лотерея «Рапидо» — это быстрая лотерея, где розыгрыши проводятся каждые 15 минут. Для выигрыша суперприза нужно отгадать все числа выигрышной комбинации: восемь в первом поле билета и одно — во втором.