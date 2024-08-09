Челябинец создал чат, который объединил шеф-поваров области

В профессиональном сообществе царит взаимопомощь и выручка

Бренд-шеф из Челябинска Максим Захаров создал чат для шеф-поваров области. Подобный опыт — уникальное явление, которым может похвастаться не каждый регион нашей страны.

История чата началась с шести друзей-шефов, которые после смены собирались и обсуждали нюансы работы, советовали друг другу литературу, вместе ездили на профессиональные мастер-классы и общались в локальном чате, который впоследствии вырос до регионального. За шесть лет число участников выросло до 124. И сегодня в закрытый телеграм-канал можно попасть, но только если ты шеф и отработал в данной позиции минимум три месяца.

«Я против того, чтобы люди сидели на тарелках и говорили — мое, мое! Давайте будем общаться. В нашем канале состоят шефы-мастодонты с огромным опытом работы, в этой сфере есть и молодые ребята, которые начинают путь. Мы их останавливаем от ошибок. Обсуждаем вопросы с выгоранием, оказываем психологическую помощь, советуем оборудование и поставщиков», — рассказывает Максим Захаров.

Сейчас активных участников в сообществе шефов процентов тридцать, рассказывает его администратор. Конечно, не все шеф-повара друг другу нравятся, однако взаимоуважение и взаимопонимание никто не отменял.

«В чате случаются ссоры, но пользы, помощи и поддержки в нем в разы больше. Например, ребята пишут: „Срочно нужна кастрюля на 50 литров“, — и коллеги откликаются, даже лично везут. Мы занимаемся одним делом — развитием гастрономии в Челябинске и области», — рассказывает Максим.

Он рассказал, что одна из тенденций рынка сегодня — набирающая популярность локальная уральская кухня: шанежки, блины с зажаркой. Многие челябинские рестораны вводят в меню местные блюда, бешбармак можно найти.

«Конечно, техники поварские, прочтение блюд и подача — современные, но продукты для приготовления используются локальные», — рассказывает Максим Захаров.

Он признается, что не слышал о том, чтобы подобные чаты существовали в других городах или регионах. Например, коллеги из Санкт-Петербурга, где сильная школа шеф-поваров, очень удивились, когда узнали об инициативе южноуральцев и успели оценить чат, увидев его в действии.

Автор: Юлия Нестеренко, медиахолдинг «Первый областной»