Челябинец собирает электротрайки из велосипедов и гироскутеров

Устройство подходит для катания в любое время года

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Житель Челябинска Тимофей Л., радиотехник по образованию, увлекается сборкой электротрайков. Машины он делает из гироскутеров, снегокатов и велосипедов. Электройтрайк Тимофей придумал в качестве альтернативы самокатам. Изобретатель считает машины с сиденьем более безопасными маневренными.

«Аккумулятор тоже собираю сам, над прошивкой работали вместе с братом. Можно задать любые параметры по скорости и ее ограничению, по весу пользователя», — рассказал Тимофей Первому областному информагентству.

Заряда при активном пользовании хватает как минимум на четыре часа, а использовать такой трайк можно даже на льду. Сборка машины при плотной работе занимает около недели, а сделать апгрейд корпуса и начинку можно любую по желанию.