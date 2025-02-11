Челябинец снял фильм о жизни и страхах людей Мариуполя

В центре документальной картины — несколько реальных историй спасения и жизни под бомбежками

Челябинский режиссер Данил Павлов снял фильм «Выжить» о начале СВО в городе Мариуполе и судьбах людей, которые пережили трагические события. Это серия реальных историй, рассказывающих, как дети месяцами живут в подвале, спасаясь от обстрелов, как люди переживают смерть близких и просто незнакомых людей, которых не смогли спасти. О драме города узнал корреспондент ИА «Первое областное».

«Выжить» (16+) — первая работа Данила Павлова про спецоперацию. Режиссер снял семь картин, в том числе о студентах ЧГИК, и на этот раз решил обратиться к тяжелой теме. Сначала фильм хотели посвятить благотворительной организации, которая помогает людям в зоне СВО. Но когда съемочная группа приехала в Мариуполь, оказалось, что не все складывается так, как задумывалось.

«Я предложил начать снимать то, что мы видим своими глазами, и сделать не постановочный, а документальный фильм. Так мы и набирали материал, встречая случайных прохожих и знакомясь с ними», — рассказывает Данил Павлов.

Герои фильма — жители Мариуполя, которые находились в городе в начале боевых действий. Всего «Выжить» расскажет о пяти страшных и пробирающих до мурашек историях. Так, одна из героинь пережила обстрелы в подвале собственного дома вместе со своими соседями. Другая судьба — мужчина, который помогал раненым соседям. На тизере он признается: «До сих пор я спать не могу. Потому что я 13-летнего мальчика не спас». А в конце фильма две девочки рассказывают, как успели эвакуироваться и вернулись уже в освобожденный Мариуполь.

Фильм снимали около пяти дней. За этот короткий срок съемочная группа насмотрелась, наслушалась такого, что пропускать через себя и прорабатывать приходилось с трудом. На фоне жуткого города с разрушенными улицами и зданиями живые истории людей переносили во времена непрекращающихся обстрелов.

«Каждую историю мы проживали достаточно глубоко. Лично я сильно переживал за те испытания, которые пришлось преодолеть людям, особенно детям. Хотелось своим присутствием вселить в них надежду на лучшее будущее и снять для них этот фильм, несмотря на технические и материальные ограничения, с которыми мы поехали туда», — делится режиссер.

Премьера фильма запланирована на конец февраля.