Челябинец сделал предложение своей девушке в эфире федерального телеканала

Никиту Минина поддержала звезда КВН Ольга Картункова

Житель Челябинска Никита Минин сделал предложение руки и сердца своей девушке в эфире федерального телеканала. Ролик транслировали вечером 12 июня, передает пресс-служба телеканала.

Никита Минин стал одним из пяти победителей конкурса «Сделай предложение в эфире», который телеканал организовал в социальных сетях, и получил возможность сказать своей девушке «Выйдешь за меня» в экстраординарном стиле и с поддержкой звезды телеканала. Челябинца поддержала участница КВН Ольга Картункова.

«Думаю, много желающих в экстраординарном стиле сделать предложение своей девушке, я из их числа. Увидел рекламу данного проекта и решил воспользоваться шансом. Моя девушка очень любит сюрпризы, эмоции точно будут ее переполнять»,— поделился Никита Минин.

Он рассказал, что вечером 12 июня все устроил так, чтобы его девушка вместе с ним смотрела телеканал и увидела его предложение.

Ролики других победителей конкурса выходили в эфир с 6 по 12 июня.